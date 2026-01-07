【ミスド×フィットちゃん】コラボランドセル販売開始! 今年はオールドファッション&ダブルチョコレートのカラーも
ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、ハシモトが企画・製造・販売する「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が、2月5日より2027年度入学者向けにフィットちゃんランドセル公式サイトにて販売される。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル
「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」はミスタードーナツオリジナルデザインにフィットちゃんの最新機能を搭載したランドセル。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル カラーラインアップ
ポン・デ・リング、ゴールデンチョコレート、エンゼルクリーム、ストロベリーリングをイメージしたカラーに、今年はオールドファッションとダブルチョコレートをイメージしたカラーが仲間入り。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル オールドファッション
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル ダブルチョコレート
新カラーはクラシックシリーズとして深みのある色味にこだわり、サイドにあるドーナツの素押しや星型のフックは落ち着いたデザインが施されており、男女問わず背負いやすいランドセルに仕立てられている。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル 中身デザイン
同商品の価格は税抜6万6,000円となっている。フィットちゃんランドセル公式サイトでは2月5日より販売開始、全国のフィットちゃんランドセルショールームでは2月6日より販売開始する。
なお、ミスタードーナツのショップでは販売していない。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル
「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」はミスタードーナツオリジナルデザインにフィットちゃんの最新機能を搭載したランドセル。
ポン・デ・リング、ゴールデンチョコレート、エンゼルクリーム、ストロベリーリングをイメージしたカラーに、今年はオールドファッションとダブルチョコレートをイメージしたカラーが仲間入り。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル オールドファッション
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル ダブルチョコレート
新カラーはクラシックシリーズとして深みのある色味にこだわり、サイドにあるドーナツの素押しや星型のフックは落ち着いたデザインが施されており、男女問わず背負いやすいランドセルに仕立てられている。
ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル 中身デザイン
同商品の価格は税抜6万6,000円となっている。フィットちゃんランドセル公式サイトでは2月5日より販売開始、全国のフィットちゃんランドセルショールームでは2月6日より販売開始する。
なお、ミスタードーナツのショップでは販売していない。