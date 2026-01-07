フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、南仏での年越しの様子を公開した。

中村アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「皆様 あけましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしでしたか？ 私は南仏で大人数での年越しとなりました。子供達、姪や甥達、子供達と姪の友人達が集合 子供だけで２２人。３１日の年越しは義両親、義姉夫妻も加わり総勢２９人で。昼間はテーブルをテラスに運んで外でランチ。夜は家具を運び出した部屋にテーブルを移動してディナー」と大人数での賑やかな食事の写真を投稿。

「３１日の夜はいまはもうなくなってしまったＲｅｑｕｉｅｍというブランドのブラックワンピースで。１８年ほど前のものですが、ずっと好きで着ているカクテルドレスです。アペリティフ→ディナー→ダンスタイム 生演奏でみんなノリノリ」「義姉や妹と一緒に記念撮影。アメリカ在住の義姉と妹が会うのは実に１５年ぶり」と、レアな家族ショットもアップ。

「皆様にとって実り多く、豊かに過ごせる良い１年となりますように。日々、感謝の気持ちを忘れずに、嬉しいと感じる瞬間を積み重ねて…２０２６年もどうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

この投稿には、「なんと国際色豊かな」「今年もインスタ楽しみにしています」「いつも素敵です」「スケールがけた違い 楽しそう。紛れ込みたいわ」などのコメントが寄せられた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。