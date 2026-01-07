King & Princeが、旧正月の大晦日である2026年2月16日に台湾で放送になる「2026超級巨星紅白藝能大賞」へ出演することを発表した。

通称、台湾版紅白とも言われる本番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組だという。King & Princeは2025年に収録という形で同番組に初出演となったが、2026年は台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加予定。現地のファンの前でKing & Princeがパフォーマンスを披露するのは今回が初めてとなる。

1月6日に出演第一弾アーティストとして解禁されたKing & Princeは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画にて、「この度、ついに二人で台湾のみなさんに直接お会いできることになりました！ 自分たちから会いに行けるということでこんなに嬉しいことはないです。行っちゃいます！！ 我們台北小巨蛋見（=台北アリーナで会いましょう！）要 來 哦！（=来てね！）」と現地語も交えてコメントを寄せている。

番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送になるほか、日本を含む海外からは番組のYouTubeより放送との同時配信にて視聴が可能なので、ぜひチェックしてみてほしい。

そしてこの度、番組への出演を記念し、現在、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催中の「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”」が1月31〜2月8日の期間、台北でも開催されることが決定した。会場では、2025年の同番組出演の際にKing & Princeが着用した衣装展示も予定されている。

また、アルバムを引っ提げた4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞が1月17日よりスタートする。さらに自身二度目となる「King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」も2026年１月6日よりUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにてスタートした。今後全国4都市でも開催するので、こちらもチェックして欲しい。

◾️King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”

特設ページ：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring ※POP-UP STORE台北店の入場方法ほか詳細は今後Universal Music TaiwanのSNSでのご案内を予定しておりますのでそちらをご確認ください。

https://linktr.ee/UMTWJKPOP ◆東京

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間：2026年1月6日（火）〜 2026年2月1日（日）

営業時間：11:00〜20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/ ◆福岡

場所：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY

期間：2026年1月16日（金）〜 2026年1月25日（日）

営業時間：10:00〜20:30

福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1

https://fukuoka.parco.jp ◆北海道

場所：札幌PARCO 7F SPACE7

期間：2026年1月30日（金）〜 2026年2月8日（日）

営業時間：10:00〜20:00

北海道札幌市中央区南1条西3-3

https://sapporo.parco.jp/ ◆愛知

場所：名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE

期間：2026年1月31日（金）〜 2026年2月23日（月・祝）

※2026年2月18日(水)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

https://nagoya.parco.jp/ ◆大阪

場所：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

期間：2026年2月7日（土）〜 2026年3月1日（日）

※2026年2月24日(火)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

https://shinsaibashi.parco.jp/ ▼入場方法に関して

混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けてのご入場案内となります。事前予約なしでもご入場いただけるフリー入場枠も設ける予定ですが、混雑状況により入場制限いたします。また、店頭にて整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。 お問い合わせ：ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00 ※祝祭日を除く

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

◾️7thアルバム『STARRING』

発売日：12月24日（水）

詳細：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/ ・初回限定盤A 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9065

・初回限定盤A 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9066

▼CD※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

M1.Theater

M2.Sunset

M3.Stereo Love

M4.this time (郄橋海人)

M5.だんだん

M6.Darling (永瀬廉)

M7.4月1日

M8.希望の丘

M9.HEART

M10.I Know

M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜

M12.MEET CUTE

▼Blu-ray / DVD

・「Theater」 Music Video

・「Theater」 Parallel reel

・「Theater」 Music Video Behind the scenes

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・初回限定盤B 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9067

・初回限定盤B 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9068

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

▼Blu-ray / DVD

・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・STARRING盤 【CD+Blu-ray】 ￥4,620 （税込）UPCJ-9069

・STARRING盤 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9070

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

▼Blu-ray / DVD

・King & Prince “STARRING” Film Collection

・Documentary of 『STARRING』

仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター ・通常盤（初回プレス）【CD】 ￥3,520（税込）

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。

▼CD

※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P ◆早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象

※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/ ◆先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・STARRING盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント ◆封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ◆初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

▼期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12:00〜2026年1月30日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。