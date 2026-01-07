軽・SUVの足元をタフに演出！XTREME-J「QUAD」「SAVANZA」

SUV・4×4向けホイールブランド「XTREME-J（エクストリーム・ジェイ）」を展開する株式会社エムエルジェイから、2026年1月、軽自動車とデリカD:5などをターゲットにしたクロカン系ホイール「QUAD（クアッド）」および「SAVANZA（サバンザ）」の2モデルが登場。

軽トラック・軽バン市場やSUVユーザーに向けて開発された、タフで洗練されたニューモデルです。

XTREME-J「QUAD」「SAVANZA」

発売時期：2026年1月

規格：全サイズVIA／JWL／JWL-T規格適合

XTREME-Jは、軽トラック・軽バン市場において高い装着率を誇り、デリカD:5をはじめとするSUVユーザーからもオフロードカスタムホイールの定番として支持されるブランド。

今回発売される「QUAD」と「SAVANZA」は、近年急激に高まっている軽バン・軽トラやデリカD:5のカスタム熱に応えるため、2026年のニューモデルとして開発されました。

両モデルとも全サイズでVIA／JWL／JWL-T規格に適合しており、安心して使用可能です。

XTREME-J QUAD（クアッド）

「QUAD」は、無骨さと洗練を兼ね備えた軽自動車専用の4スポークデザイン。

力強い4スポークフェイスと重心を低く見せる深めのリム構成により、軽自動車の足元にタフでメカニカルな存在感を与えます。

スポーク間のウィンドウデザインはラリーシーンを彷彿とさせる機能的な印象。

リム部は砂や泥が溜まりにくい形状となっており、アウトドアユースも意識した設計です。

ハスラー、N-VAN、タフト、エブリイなど、SUVテイストの軽自動車と好相性で、日常からアウトドアまで幅広く対応します。

製品概要

カラー展開：サテンブラック／グロスマシーンド

サイズラインアップ＆主な適合車種

12×4.00B +43 4H100：軽バン／軽トラ

14×4.5J +43 4H100：軽バン／軽トラ／軽カー

15×4.5J +43 4H100：軽バン／軽トラ／軽カー

XTREME-J SAVANZA（サバンザ）

「SAVANZA」は、サイズを超えた存在感を放つ、タフ＆ワイルドにこだわり抜いたモデル。

重厚感あふれるディッシュフェイスに、中心へ向かって緩やかに落ち込むコンケーブ形状が立体感と迫力を演出します。

等間隔に配置されたレンコンホールは往年のオフロードデザインを現代的に再構築したもの。

外周のディフェンスリブが剛性感を際立たせ、シャープなライン処理が無機質で精悍な表情を作っています。

正面にはミルド調に刻印加工された「XJ」のロゴマークが配置され、ブランドのアイデンティティを主張します。

製品概要

カラー展開：サテンブラック／マットブロンズ

サイズラインアップ＆主な適合車種

14×4.5J +43 4H100：軽バン／軽トラ／軽カー

16×7.0J +35 5H114.3：デリカD:5／RAV4／エクストレイル／CX5など

装着イメージとブランド背景

XTREME-Jは、“未踏の地を切り拓く”というスピリットを掲げて2009年に誕生したオフロードホイールブランドです。

アメリカの名門ホイールブランドを数多く日本市場に紹介してきたMLJが手掛けるオリジナルシリーズであり、発売以来シリーズ合計で70万本以上の販売実績を記録。

アスファルトにも未舗装路にも映えるタフなスタイルで、日本国内のみならず海外でも高い評価を獲得しています。

アメリカンオフロードの魂を受け継ぐ信頼のホイールブランドから登場したニューモデル。

エムエルジェイ、XTREME-J「QUAD」「SAVANZA」の紹介でした。

