事務所・FC担当者の負担を軽減！ビッグホリデー「ファンクラブツアー」支援

ビッグホリデー株式会社が、芸能事務所およびファンクラブ運営会社向けに、旅行とイベントを組み合わせた「ファンクラブツアー」の企画・運営を支援するサービスを開始。

サービス案内サイトを公開し、お問い合わせの受付もスタートしています。

ビッグホリデー「ファンクラブツアー」企画・運営支援サービス

サービス内容：ファンクラブツアーの企画・運営支援

対象：芸能事務所、ファンクラブ運営会社

開始時期：お問い合わせ受付中

ビッグホリデー株式会社は、芸能事務所およびファンクラブ運営会社を対象とした「ファンクラブツアー」の企画・運営支援サービスを開始しました。

ファンクラブツアーは、旅先で「推し」と同じ時間を共有できる特別な体験であり、ファンの満足度を高め、ファンクラブ継続にも寄与する重要なイベント。

一方で、ツアー実施には安全管理、行程作成、募集管理、当日の運営など多岐にわたる準備が必要であり、担当者の業務負担が大きくなりがちな課題があります。

そこで同社は、事務所やファンクラブの要望を丁寧にヒアリング。

告知・募集から手配、当日の現場対応に至るまで、必要な業務をワンストップで支援する体制を整えました。

サービスの主な特長

1) 告知・募集を支えるWebページを制作

希望に沿った告知媒体や予約方法を提案。

募集用のWebページはデザインから作成を担当します。

2) 行程作成・見積り・各種手配まで対応

ヒアリング内容に基づき、最適な行程を作成。

交通、宿泊、各施設などの手配と見積りを行います。

販売価格についても、主催側の収益を考慮しながら決定をサポートします。

3) 当日の運営は経験あるスタッフが現地でサポート

現場経験豊富なスタッフがツアーに同行。

参加者への対応に加え、タレントやスタッフのケア、トラブルの未然防止と現地対応まで支援します。

イベント備品や簡易音響（簡易PA）についても相談が可能です。

ご利用の流れと推奨対象

サービスの利用手順は以下の通りです。

まず、タレント、実施希望日、候補地、募集人員、イベント内容などの希望内容をヒアリング。

次に、行程とお見積りを提案。

決定後、募集ページの作成・募集開始へと進み、当日の運営を迎えます。

本サービスは、ファンクラブ会員向けに新しい体験型企画を実施したい担当者に最適。

また、旅行手配や参加者対応の負担を減らし現場を安定させたい場合や、安全面に配慮しながらファンの満足を高めたい場合にも活用できます。

煩雑な業務を一括して任せることで、ファンとの交流や企画の中身に集中できる環境を提供。

ビッグホリデー「ファンクラブツアー」企画・運営支援サービスの紹介でした。

