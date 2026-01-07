¡ÖDRAM¹©¾ìÇã¼ý¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ä¥á¥â¥ê¡¼¶¡µëÉÔÂ¤Ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤ÎÅúÊÛ¤Ï ¡ÎCES2026¡Ï
¡ÖDRAM¹©¾ì¤ÎÇã¼ý¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£
6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼èºà¿Ø¤È²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¼õ¤±¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤Î°ì¤Ä¤À¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¸«ËÜ»Ô¡ÖCES2026¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤ÏÊÌÅÓ¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¼Áµ¿±þÅú¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀÊ¤Ç¤â¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¼ûÍ×µÞÁý¤Ë¤è¤ë¥á¥â¥ê¡¼¶¡µëÉÔÂ¤È²Á³ÊµÞÆÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤ëµ¼Ô¤Ï¡ÖAI³È»¶¤ÎÉûºîÍÑ¤Î°ì¤Ä¤¬¥á¥â¥ê¡¼ÉÔÂÌäÂê¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤Ëº£¸å¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ´ë¶ÈÇã¼ý¤Î²ÄÇ½À¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óCEO¤Ï¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¿å½à¤Î¥á¥â¥ê¡¼Ä¾ÀÜ¹ØÇã¼Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¶¡µë´ë¶È¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥á¥â¥ê¡¼¤ÎÊªÎÌ³ÎÊÝ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥á¥â¥ê¡¼¶¡µë´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÇã¼ý¤Î²ÄÇ½À¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥óCEO¤ÏÁ°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼¡À¤ÂåAI¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ù¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÂè6À¤Âå¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡¼¡ÊHBM4¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÅöÊ¬¤ÏHBM4¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¾¤Î¸ÜµÒ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯HBM4¤Î»ö¼Â¾åÍ£°ì¤Î³Ë¿´¸ÜµÒ¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¤Îµ»½ÑÅªÆñÂê¤ò²ò·è¤·¤¿Èë·í¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆHBM4¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦½é¤ÎÎÌ»º¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤á¡Ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤êÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥â¥ê¡¼¶¡µë³ÈÂç¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥óCEO¤Ï¡Ö¡ØAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¶¡µë´ë¶È¤äÈ¾Æ³ÂÎ²ñ¼Ò¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óCEO¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿AI¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê»ñÎÁ¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï¶èÊ¬¤µ¤ì¤ëAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼¨¤¹¡£¥Õ¥¡¥óCEO¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤ò²ÔÆ¯¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÌä¤ä»º¶È¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¡ÖAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ°ÑÂ÷À¸»º¡Ë´ë¶È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖTSMC¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£TSMC¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎAI¥Á¥Ã¥×À¸»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥Ã¥×¤ä¥á¥â¥ê¡¼¤ò·ë¹ç¤¹¤ëÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¹©Äø¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÈSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡¢HBM4¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸½ºßHBMÀ¸»º¤Î¤¿¤á¤Ë·úÀßÃæ¤Î¹©¾ì¤Ï»ö¼Â¾å¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¡Ö¥Ù¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¤â¤¹¤Ç¤ËÎÌ»º¤ËÆþ¤ë¤Û¤É½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£