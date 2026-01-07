誰もが使いやすいWebサイトを表彰！博報堂アイ・スタジオ「第13回Webグランプリ」受賞

博報堂アイ・スタジオが制作パートナーとして携わった「中外製薬 創業100周年サイト」が、「第13回Webグランプリ」の企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」グランプリを受賞。

視線操作への対応など、誰もが快適にアクセスできる優れたアクセシビリティへの取り組みとその評価ポイントを紹介します。

博報堂アイ・スタジオ「第13回Webグランプリ」アクセシビリティ賞 グランプリ

受賞部門：企業グランプリ部門 アクセシビリティ賞 グランプリ

受賞サイト：中外製薬 創業100周年サイト

広告主：中外製薬

URL：https://www.chugai-pharm.co.jp/100th/

博報堂アイ・スタジオは、中外製薬の制作パートナーとして携わった「中外製薬 創業100周年サイト」において、「第13回Webグランプリ」の企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」グランプリを受賞しました。

今回の受賞では、清潔感のあるデザインや見やすい文字・色、余裕のある余白といった視覚的配慮が高く評価。

また、適切な構造によるスクリーンリーダーでの情報理解のしやすさもポイントです。

さらに、マウスやタッチ、キーボード操作が困難な状況でも、視線だけですべての操作が可能である点も認められました。

博報堂アイ・スタジオは、デジタルクリエイティブ領域における高い専門性と技術力を保持。

今後もより多くの方々が使いやすいWebサイトの提供に加え、クライアント企業のブランド価値向上と社会貢献に努める姿勢です。

第13回Webグランプリ

「第13回Webグランプリ」は、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構が主催するアワード。

Webサイトの健全な発展を目的とし、優れた功績を残した企業および人物を顕彰しています。

なかでも「アクセシビリティ賞」は、高齢の方や障がいのある方、心身の機能に制約のある方に限らず、誰もがWebサイト上の情報にストレスなくアクセスできるかを評価。

より快適な利用環境を実現し、優れた取り組みを行う企業サイトを表彰する賞です。

優れたアクセシビリティ対応で、全ての利用者に快適な体験を提供。

博報堂アイ・スタジオ「第13回Webグランプリ」アクセシビリティ賞 グランプリ受賞の紹介でした。

