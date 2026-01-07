DAIGO、彩り鮮やかな“おせち料理”が並ぶ食卓ショットを披露 小さな手もチラリ「めっちゃ豪華!!」「うまそー」「お子ちゃまたちも喜んだかな」
俳優・北川景子（39）の夫でタレント・アーティストのDAIGO（47）が、7日までに自身のXを更新。正月に堪能した、彩り鮮やかなおせち料理の写真を披露した。
【写真】「めっちゃ豪華!!」「そのお手々は娘ちゃんかな？」“おせち料理”が並ぶ食卓ショット披露のDAIGO
元日の投稿では「あけましておめでとうぃっしゅ」とあいさつするとともに、「今年は格付けはKBになったので家で観ます！笑 2年連組やらかしてしまったので！GACKTさん頑張ってください!!応援します」と、同日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』を家で楽しんだことを報告した。
続く2日の投稿では「おいしい おせち」とつづり、バラエティ豊かな＆ボリューミーな“豪華”なおせちが並ぶ食卓の写真をアップ。写真の端には、子どものものと見られる小さな手も写り込んでいる。
おせちは、自身が出演する料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレビ・テレビ朝日系／月〜金 後1：30）の講師を務める辻調理師専門学校と山本ゆり氏が監修を務めた番組オリジナルのもので、「最高うぃっしゅ」と感想を記した。
コメント欄には「うまそー」「めっちゃ豪華!!」「おせち、一品一品おいしそうです 綺麗」「DAIGOも台所おせち おいしそうぃっしゅ お子ちゃまたちも喜んだかな」「そのお手々は娘ちゃんかな？」「お手々が可愛すぎます」「それはもう優勝 おいしいおせちで新年スタート、最高うぃっしゅ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（1）の誕生を報告している。
