お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん（40）が、6日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。粗品とカップル成立してほしい、女性芸人の名前を口にした。

この日は芸人同士が裏話やゴシップを語り合う企画。そこで「賞レース」の話になり、粗品の辛口審査でも話題となった「THE W」に話が及んだ。

「THE W」では、審査員を務めた粗品が同じく審査員のさらば青春の光・森田哲矢のスカシを指摘する一幕もあった。その後、エルフの漫才に対して痛烈なダメ出しと愛ある批評と激励を長尺で展開。これにはエルフ・荒川が「粗品さん！すいません、ホントにありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか！迷惑なんです」とピシャリ。スタジオが盛り上がる中、粗品は「スカしたな、お前もスカしたな」と迫った。

その「スカシ論争」がこの日も勃発。その後、良ちゃんは「俺はあそこから恋が始まってほしいなと思った。粗品と荒川が最終的にくっついてほしい。一番面白い、言い合っている感じが。あれなんか、月9の第1話に見えた」と恋愛ドラマを持ち出した。

共演した芸人は「賞レースですから！」と爆笑するが、良ちゃんは「賞レースLOVEみたいな」とボケ。その後も芸人同士で、粗品＆荒川のカップル成立を妄想して楽しんでいた。