大型犬が静かだったので様子を見に行ったら、ハムスターの部屋を…種族を超えた「愛溢れる様子」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万3000回再生を突破し、「やさしそうな子」「なんか通じるんやろなぁ」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬が静かだったので見に行った結果→ハムスターの部屋を…種族を超えた『愛溢れる様子』】

気になるハムスター

TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」に投稿されたのは、静かだったのでママが様子を見に行ったら、ハムスターの「わかめ」ちゃんの小屋の前にオスワリしていたゴールデンレトリバーの女の子「れん」ちゃんの様子。

れんちゃんは、回し車にいたわかめちゃんをずっと見ていたよう。するとずっと見られていて気になったのか、わかめちゃんはれんちゃんの方へ近付いて来てくれたんだとか。

通じ合ってる？

少しの間見つめ合っていた2匹の間には、種族を超えた愛情が生まれているようにも感じます。れんちゃんは優しい目でわかめちゃんを見つめていて、温かさたっぷりの空間が生まれています。

近くで何か会話をしているようにも見える2匹。じっとオスワリして、ひたすら小屋の中のわかめちゃんを見守り続けるれんちゃんに、思わずキュンとしてしまいます。

種族を超えた愛情

しばらくすると、わかめちゃんは回し車にテクテクと戻っていきます。戻りゆく後ろ姿も、回し車を頑張る姿も、れんちゃんはしっかりと目に焼き付けているよう。

終始穏やかに、わかめちゃんを見守っていたれんちゃん。大きさや種族を超えて、見えない絆で結ばれていそうな2匹なのでした。

投稿には「やさしそうな子」「なんか通じるんやろなぁ」「とんでもない母性を感じる」「見守りですね」「この2人をずーっと見ていたい」「お互いに見守りあってる！」といったコメントが寄せられています。

れんちゃんたちの賑やかな日常は、TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。