「メイクは詐欺！整形！」人気YouTuber、大変身メイク公開で「バカビジュいい」「詐欺レベル」の声！
美容系YouTuberのハウスダストさんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。普段とは異なるメイクを披露し、ファンからは称賛の声が集まっています。
【写真】ハウスダスト、かわい過ぎる大変身
この投稿には、「天才」「めっちゃかわいい」「唇の血色皆無なのになんでこんな可愛くなれるの!?」「どっちもかわいくてなに〜」「メイクでここまで変わるとは…詐欺レベル」「バカビジュいい」とのコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
平成風メイクショットを公開ハウスダストさんは「普段こんなんだからy2kメイクしたら誰からもバレなかったw メイクは詐欺！整形！最高！」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目では、普段見せている地雷系メイク姿のハウスダストさん。2枚目では、ベージュトーンで統一した平成風メイクを施した姿が写っています。
大人っぽさもあるデートメイクもYouTubeチャンネルにて、さまざまなメイクを紹介しているハウスダストさん。2025年12月に投稿された動画では、大人っぽさとかわいさを両立した「苺メイク」を披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
