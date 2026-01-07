美容系YouTuberのハウスダストさんは1月6日、自身のXを更新。普段とは異なるメイクを披露し、ファンの注目を集めています。（サムネイル画像出典：ハウスダストさん公式Xより）

写真拡大

美容系YouTuberのハウスダストさんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。普段とは異なるメイクを披露し、ファンからは称賛の声が集まっています。

【写真】ハウスダスト、かわい過ぎる大変身

平成風メイクショットを公開

ハウスダストさんは「普段こんなんだからy2kメイクしたら誰からもバレなかったw　メイクは詐欺！整形！最高！」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目では、普段見せている地雷系メイク姿のハウスダストさん。2枚目では、ベージュトーンで統一した平成風メイクを施した姿が写っています。

この投稿には、「天才」「めっちゃかわいい」「唇の血色皆無なのになんでこんな可愛くなれるの!?」「どっちもかわいくてなに〜」「メイクでここまで変わるとは…詐欺レベル」「バカビジュいい」とのコメントが寄せられました。

大人っぽさもあるデートメイクも

YouTubeチャンネルにて、さまざまなメイクを紹介しているハウスダストさん。2025年12月に投稿された動画では、大人っぽさとかわいさを両立した「苺メイク」を披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:勝野 里砂)