俳優の町田啓太さんは1月6日、自身のInstagramを更新。写真集の発売決定を報告し、そのカットを先行公開しました。

町田さんは「15th Anniversary Photobook　約6年ぶりの写真集　5/12 発売決定しました！」と報告。デビュー15周年を記念し、6年ぶりの写真集を発売することを明かしました。また、先行カットとオフショットを5枚の写真で公開。街中を歩く姿やベッドでピザを食べる姿、さらにアイススケートをする姿など、町田さんのさまざまな姿を見ることができます。「東京・ソウル・台北」の3都市で撮影したそうです。

ファンからは「発売決定おめでとう」「待望の写真集」「最高のプレゼント」や「王子様だ」「とてもハンサム」「動悸が止まりません」「こんなカッコよくピザ食べる人いる！？」といった声が寄せられました。

ドラマ『10DANCE』に出演

話題のドラマ『10DANCE』（Netflix）に出演するなど、ますます活躍する町田さん。Instagramには、同ドラマのオフショットをたびたび投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)