ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、ハシモトが企画・製造・販売する「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が来年度入学向けに2月5日からフィットちゃんランドセル公式サイトで発売される。また2月6日からフィットちゃんランドセルショールーム、出張展示会で発売される。



「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」 全8色のラインアップ

ミスタードーナツをより身近に感じてもらえるよう、子どもが長く愛用するランドセルと昨年初めてのコラボレーションを実現した。好評を得ていたポン・デ・リング、ゴールデンチョコレート、エンゼルクリーム、ストロベリーリングをイメージしたカラーに、今年はオールドファッションとダブルチョコレートをイメージしたカラーが仲間入りする。新カラーはクラシックシリーズとして深みのある色味にこだわり、サイドのドーナツの素押しや星型のフックが落ち着いたデザインで、男の子でも女の子でも背負いやすいランドセルに仕立てている。

「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」はミスタードーナツオリジナルデザインにフィットちゃんの最新機能を搭載したこだわりのランドセルとなっている。

［小売価格］6万6000円（税別）

［発売日］

フィットちゃんランドセル公式サイト：2月5日（木）

フィットちゃんランドセルショールーム：2月6日（金）

※ミスタードーナツのショップでは販売していない

ダスキン＝https://www.duskin.co.jp

フィットちゃん＝https://www.fit-chan.com