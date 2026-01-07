ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均株価 一時600円超下落 きのうとおとといの反… 【速報】日経平均株価 一時600円超下落 きのうとおとといの反動できょうは利益確定の動き多く 【速報】日経平均株価 一時600円超下落 きのうとおとといの反動できょうは利益確定の動き多く 2026年1月7日 13時17分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（7日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時600円以上値下がりしました。株価はきのうとおとといで合計2200円近く値を上げていて、今日は幅広い銘柄で利益確定の動きが目立っています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, ダイス, 葬祭, 生花, 配線, 住宅, 墓, フローリング, 東京, ネジ