きょう（7日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時600円以上値下がりしました。

株価はきのうとおとといで合計2200円近く値を上げていて、今日は幅広い銘柄で利益確定の動きが目立っています。