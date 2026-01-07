香取慎吾＆山本耕史、2人だけのライブ＆トークショーに初挑戦 NHK BSで特集番組放送【コメントあり】
香取慎吾と山本耕史が、NHK BSで17日に放送される『ふたりフェス』に出演。初共演から20年あまりを経て、初めて“2人だけのライブ＆トークショー”に挑戦する。
【写真】自ら制作した温かみのあるロゴの前に立つ香取慎吾
エンターテインメントの世界で活躍するアーティスト2人が、一夜かぎりの共演をくりひろげる特集番組『ふたりフェス』。今回登場する香取と山本は2004年放送の大河ドラマ『新選組！』出演以来、舞台やドラマでの共演、またプライベートでも親交が続いているという。MCやゲストがいないスタジオで、この番組だけのスペシャルユニットが結成されたかのように歌い、語り合う。
トークコーナーでは、ふたりが初めて臨んだロケ地でのエピソードや、活動の原点となった当時の思い出を披露。また音楽コラボでは、香取も観劇したという山本の代表的なミュージカル出演作品のナンバーをデュエット。また山本は香取がノリノリでシャウトする曲にギターで参加するなど、ふたりの関係性そのままに想像もつかない展開でサプライズを届ける。
【コメント】
■香取慎吾
ふたりでいろいろ『ああしよう、こうしよう』と話しながら考えさせてもらった今回のステージ、楽しかった！山本さんがふとつぶやいた美術セットのプランも実現していますので、お見逃しなく！
■山本耕史
こういう感じでふたりだけでやるステージは初めて！でも香取さんとだからすごく楽しんでできました。お互いいろいろとアイデアを出し合ったので、ぜひご覧ください！
【放送予定】
1月17日(土)午後9時〜9時44分＜NHK BS＞
2月15日(日)午後6時45〜7時29分＜BSP4K＞
