松井珠理奈＆辻本達規、2人の結婚に名前つける 辻本は「ZOKKON！」と回答し、珠理奈猛ツッコミ
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行い、2人の結婚に名前をつけた。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
会見の最後に、司会を務めたBOYS AND MENの本田剛文が「2人の結婚に、見出しで使えそうな名前をつけるなら」と質問した。辻本はしばらく考え「『ZOKKON！』ですかね」と答えた。
これに会場から「えー」との声が。由来はボイメンの曲名であることを明かすと、松井も「そういうことか」と納得したが、「もうちょっと…『ドラ婚ズ』とか」と、ネーミングには若干不満が残った様子だった。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
