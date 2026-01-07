SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで結婚会見を行った。

2人は2014年に出会い、数年後に再会してキャンプを通じて急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズ、結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえをもって姿を見せた。

すでに同居しているという2人。お互いの呼び方について聞かれると、辻本は「メンバーに聞かれてるの恥ずかしい」とこの日の司会はメンバーの本田剛文が務めていたこともあり、大テレ。それでも「ちょっと耳塞いでいてほしいんですけど、“じゅりちゃん”って呼んでます」と告白。松井は辻本のほうから「“たつ”って呼んで」と言われたといい、「“たつ”って呼んでます」と照れくさそうに答えた。

今後、どのような家庭を築いていきたいか？との質問に辻本は「僕自身が4人兄弟の末っ子で、6人家族だったので、子供の数とかは分かんないですけれども、賑やかな家庭を築いていきたいな。僕自身も、彼女も、子供が凄く好きなので、とにかく笑顔の絶えない、賑やかで、本当にこういうお仕事を続けさせていただくつもりなので、少しでも幸せを分け与えられるような家族になれるように、普段の生活から頑張りたい」。

松井も「本当に私もお仕事変わらず、続けていきたい気持ちがあるので、やっぱり落ち込む時とか、辛い時とかもあると思うんですけど、そういう時も、やはり近くに味方がいてくれるのが凄く心強い。心も体も安定して活動していけたらいいんじゃないかなって、思います。本当に去年は1回も体調とか崩すことなく、元気にお仕事ができたので、どんどん私自身も成長できてるのかなと思うので、辻本さんと一緒にいることでお仕事が頑張れたり、“成長できたよ”って言っていただけるような関係を作っていけたら嬉しい」と話した。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。