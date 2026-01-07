両親は年金額が合計「300万円」でも生活が苦しいそうです…老後の生活ってそんなにお金がかかるものなんでしょうか？

月25万円の年金は「平均より多い」のか

まず、年金水準そのものを確認します。日本年金機構によれば、令和7年度の「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金額」は、月額23万2784円とされています。これは、平均的な収入で40年間就業した際に受け取れる老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金（満額）の水準です。

これと比べると、今回の事例における夫婦で月25万円、年額300万円の年金収入は、標準的なモデル年金額よりもわずかに高い水準にあります。数字だけを見ると、「平均以上」と言える金額であり、年金額が極端に少ないケースではないことが分かります。

それでも生活が苦しいと感じられる背景には、別の要因があると考えられます。



高齢者夫婦世帯の家計収支の実態

次に、実際の支出状況を見てみます。総務省統計局「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヶ月の家計収支は次のようになっています。

この世帯の消費支出は25万6521円、税金や社会保険料などの非消費支出は3万356円です。両者を合計すると、1ヶ月の支出は約28万7000円に達します。

一方、実収入は25万2818円となっており、結果として月に約3万4000円の赤字が生じています。つまり、平均的な高齢者夫婦世帯では、年金収入が月25万円前後あっても、日常の支出をすべて賄うことは難しく、貯蓄の取り崩しが前提となっている状況がうかがえます。

このデータと照らすと、年金月25万円という水準は、支出全体と比べて不足が生じやすい金額であることが分かります。



なぜ「生活が苦しい」と感じやすいのか

老後の生活費が重く感じられる理由は、食費や光熱費といった日常支出だけではありません。医療費の自己負担、住宅の修繕費、家電の買い替え、冠婚葬祭費など、突発的・不定期な支出が家計を圧迫することも多くあります。

また、現役時代と比べて収入が増える見込みがほとんどない中で、物価上昇の影響を受けやすい点も、高齢期の家計の特徴です。そのため、「平均以上の年金額があるのに余裕を感じられない」という状況が生まれやすくなります。



まとめ

夫婦で年金300万円（月25万円）という水準は、日本年金機構が示す標準的な年金額よりもやや高い金額です。しかし、総務省統計局の家計調査を見ると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、消費支出と非消費支出を合わせると月25万円を超えており、年金収入だけでは不足が生じるケースが少なくありません。

このことから、「年金300万円あれば安心」と一概には言えず、貯蓄の取り崩しや支出の見直しが前提となる老後生活が現実的であると考えられます。老後資金について考える際は、年金額だけでなく、実際の生活費とのバランスを確認することが重要だといえるでしょう。



出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー