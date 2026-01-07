菊地姫奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで女優の菊地姫奈が1月6日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿の冬のコーディネートを披露した。

【写真】21歳美人女優「脚が綺麗すぎる」ミニスカ×ハイソックス姿

◆菊地姫奈、ミニボトム冬コーデ公開


菊地は「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」と記し「non-no web」（集英社）に掲載されているミニボトム姿の冬のコーディネートを公開。ブラウンのニットにミニボトム、アーガイル柄のハイソックス姿で椅子に座り、スラリと美しい脚が際立っている。

◆菊地姫奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ガーリーで可愛い」「すごく似合ってる」「上級者コーデ」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

