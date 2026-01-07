菊地姫奈、ミニ丈×ハイソックスで美脚際立つ「綺麗すぎる」「ガーリーで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで女優の菊地姫奈が1月6日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿の冬のコーディネートを披露した。
【写真】21歳美人女優「脚が綺麗すぎる」ミニスカ×ハイソックス姿
菊地は「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」と記し「non-no web」（集英社）に掲載されているミニボトム姿の冬のコーディネートを公開。ブラウンのニットにミニボトム、アーガイル柄のハイソックス姿で椅子に座り、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ガーリーで可愛い」「すごく似合ってる」「上級者コーデ」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳美人女優「脚が綺麗すぎる」ミニスカ×ハイソックス姿
◆菊地姫奈、ミニボトム冬コーデ公開
菊地は「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」と記し「non-no web」（集英社）に掲載されているミニボトム姿の冬のコーディネートを公開。ブラウンのニットにミニボトム、アーガイル柄のハイソックス姿で椅子に座り、スラリと美しい脚が際立っている。
◆菊地姫奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ガーリーで可愛い」「すごく似合ってる」「上級者コーデ」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】