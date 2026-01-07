二宮和也、新年の挨拶に添えた”一言”にファンから期待の声相次ぐ「今年のニノも楽しみ」「VIVANTも待ち遠しい」
【モデルプレス＝2026/01/07】嵐の二宮和也が1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。新年の挨拶に添えられた一言に注目が集まっている。
【写真】ニノの投稿に注目「本年もよろしくお願いいたします」の後の一言
二宮は「明けましておめでとうございます」「本年もよろしくお願いいたします」と新年の挨拶を絵文字交じりにつづった後「この挨拶をしてそろそろ動こうと思います」と投稿を締めくくった。
この投稿を受け、ファンからは「今年のニノも期待してる」「こちらこそよろしくお願いします」「最後の一言がすごく気になる」「そろそろ嵐コンサートに向けて準備かな…」「絵文字が可愛すぎる」「VIVANTも待ち遠しい」などと反響が集まっている。二宮は2026年の放送が決定しているTBS系日曜劇場「VIVANT」続編への出演が決まっているほか、嵐としてラストとなるライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を3月13日から5月31日にかけて開催するなど、2026年の活躍も期待されている。（modelpress編集部）
