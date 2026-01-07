乃木坂46田村真佑、タイトミニワンピから素足全開「女神級の美しさ」「圧巻のスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の田村真佑が1月6日、自身のInstagramを更新。タイトミニワンピース姿のオフショットを公開した。
【写真】乃木坂46メンバー「圧巻のスタイル」タイトミニから素足全開
田村は「ヤングマガジン6号の巻中グラビアに掲載していただいてます」と1月5日発売の「ヤングマガジン」（講談社）6号の巻中グラビアへの登場を報告し、オフショットを複数枚投稿。美しいボディラインと脚が際立つタイトミニのワンピース姿や、ざっくりしたニット姿でベッドの上にたたずむ様子、真っ赤なロングドレス姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「女神級の美しさ」「可愛すぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆田村真佑、タイトミニワンピオフショット公開
◆田村真佑の投稿に反響
