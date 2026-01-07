【東京ばな奈×ディズニー】「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が主役の新作スイーツ発売 / ポーチ・ショッピングバッグ・バスタオルなどのグッズも登場

グレープストーンは2026年1月14日より、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年を記念して描きおこされた記念アート“スターライトセレナーデ”第2弾となる新商品『スターライトセレナーデ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を発売する。JR東京駅店、東京ばな奈s（東京駅一番街内）ほかで販売する。また、1月19日からは公式通販でも販売する。

グッズも４種登場し、「グッズコンプリートセット」の販売は公式通販でのみ受注受付。直営店舗での販売はない。

〈スターライトセレナーデ 第2弾〉

◆『スターライトセレナーデ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

バラ色の星空を舞台に、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が主役となったデザインのラングドシャクッキー。甘くとろけるようなバナナミルクシェイク味のショコラを、シャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーでサンドしている。

※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダム。1箱にすべてそろわない場合がある。

◆10枚入

価格：1,398円（本体価格1,295円）

※包装紙がけなし

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 ©Disney

◆4枚入

価格：1,150円（本体価格1,065円）

缶サイズ：約11cm×8cm×5cm

※包装紙がけなし

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入 ©Disney

〈オリジナルグッズ（全4種）〉

描きおろし記念アート“スターライトセレナーデ”を使用したオリジナルグッズが登場。

◆スターライトセレナーデ／ポーチ

スペシャル缶とお揃いのデザインのオリジナルポーチ。裏面には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のサインをデザインしている。

・単品：990円（本体価格900円）

・10枚入 ポーチセット：2,200円（本体価格2,000円）

スターライトセレナーデ/ポーチ(単品) ©Disney

スターライトセレナーデ/ポーチ(単品) ©Disney

スターライトセレナーデ/ポーチ(単品) ©Disney

◆スターライトセレナーデ／アクリルキーホルダー

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「スターライトセレナーデ」ロゴの3種セット。

・単品：850円（本体価格773円）

・4枚入 アクリルキーホルダーセット：1,850円（本体価格1,682円）

スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー(単品) ©Disney

◆スターライトセレナーデ／ショッピングバッグ

マチ付きで荷物がたっぷり入るショッピングバッグ。表裏で異なるデザインを採用し、オーロラ加工を施している。

価格：990円（本体価格900円）

スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ ©Disney

スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ ©Disney

◆スターライトセレナーデ／バスタオル

「スターライトセレナーデ」の世界観を表現した大判サイズのバスタオル。

価格：1,980円（本体価格1,800円）

スターライトセレナーデ/バスタオル ©Disney

スターライトセレナーデ/バスタオル ©Disney

〈販売店情報〉

【発売日】2026年1月14日(水)〜5月下旬ごろまで

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

■東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）

【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入、10枚入

・ポーチ

・10枚入 ポーチセット

・アクリルキーホルダー

・4枚入 アクリルキーホルダーセット

・ショッピングバッグ

・バスタオル

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）

【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入、10枚入

■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）

■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）

【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入、10枚入

・アクリルキーホルダー

・4枚入 アクリルキーホルダーセット

・ショッピングバッグ

〈通販情報〉

【受注期間】2026年1月19日(月)10:00〜

※受注開始日以降に、商品が確認できる。

※期間中であっても商品がなくなり次第終了。

【取扱商品】

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入、10枚入

・ポーチ

・アクリルキーホルダー

・ショッピングバッグ

・バスタオル

・グッズコンプリートセット

〈通販限定 グッズコンプリートセット〉

公式通販限定で、オリジナルグッズ全4種をセットにした『グッズコンプリートセット』を販売する。

価格：4,500円（本体価格4,091円）

受注開始日：2026年1月19日（月）10:00〜

※直営店舗での販売なし

※表示価格はすべて参考小売価格

※人気商品のため早期完売の可能性あり

■公式オンラインショップ「パクとモグ」

■パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

■パクとモグスイーツショップ Yahoo!店