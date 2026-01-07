【東京ばな奈×ディズニー】「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が主役の新作スイーツ発売 / ポーチ・ショッピングバッグ・バスタオルなどのグッズも登場
グレープストーンは2026年1月14日より、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年を記念して描きおこされた記念アート“スターライトセレナーデ”第2弾となる新商品『スターライトセレナーデ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を発売する。JR東京駅店、東京ばな奈s（東京駅一番街内）ほかで販売する。また、1月19日からは公式通販でも販売する。
グッズも４種登場し、「グッズコンプリートセット」の販売は公式通販でのみ受注受付。直営店舗での販売はない。
◆『スターライトセレナーデ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』
バラ色の星空を舞台に、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が主役となったデザインのラングドシャクッキー。甘くとろけるようなバナナミルクシェイク味のショコラを、シャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーでサンドしている。
※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダム。1箱にすべてそろわない場合がある。
◆10枚入
価格：1,398円（本体価格1,295円）
※包装紙がけなし
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 ©Disney
◆4枚入
価格：1,150円（本体価格1,065円）
缶サイズ：約11cm×8cm×5cm
※包装紙がけなし
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入 ©Disney〈オリジナルグッズ（全4種）〉
描きおろし記念アート“スターライトセレナーデ”を使用したオリジナルグッズが登場。
◆スターライトセレナーデ／ポーチ
スペシャル缶とお揃いのデザインのオリジナルポーチ。裏面には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のサインをデザインしている。
・単品：990円（本体価格900円）
・10枚入 ポーチセット：2,200円（本体価格2,000円）
スターライトセレナーデ/ポーチ(単品) ©Disney
◆スターライトセレナーデ／アクリルキーホルダー
「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「スターライトセレナーデ」ロゴの3種セット。
・単品：850円（本体価格773円）
・4枚入 アクリルキーホルダーセット：1,850円（本体価格1,682円）
スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー(単品) ©Disney
◆スターライトセレナーデ／ショッピングバッグ
マチ付きで荷物がたっぷり入るショッピングバッグ。表裏で異なるデザインを採用し、オーロラ加工を施している。
価格：990円（本体価格900円）
スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ ©Disney
◆スターライトセレナーデ／バスタオル
「スターライトセレナーデ」の世界観を表現した大判サイズのバスタオル。
価格：1,980円（本体価格1,800円）
スターライトセレナーデ/バスタオル ©Disney
スターライトセレナーデ/バスタオル ©Disney
【発売日】2026年1月14日(水)〜5月下旬ごろまで
■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店
■東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）
【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入、10枚入
・ポーチ
・10枚入 ポーチセット
・アクリルキーホルダー
・4枚入 アクリルキーホルダーセット
・ショッピングバッグ
・バスタオル
■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）
【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入、10枚入
■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）
■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）
【取扱商品】スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入、10枚入
・アクリルキーホルダー
・4枚入 アクリルキーホルダーセット
・ショッピングバッグ〈通販情報〉
【受注期間】2026年1月19日(月)10:00〜
※受注開始日以降に、商品が確認できる。
※期間中であっても商品がなくなり次第終了。
【取扱商品】
スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入、10枚入
・ポーチ
・アクリルキーホルダー
・ショッピングバッグ
・バスタオル
・グッズコンプリートセット〈通販限定 グッズコンプリートセット〉
公式通販限定で、オリジナルグッズ全4種をセットにした『グッズコンプリートセット』を販売する。
価格：4,500円（本体価格4,091円）
受注開始日：2026年1月19日（月）10:00〜
※直営店舗での販売なし
※表示価格はすべて参考小売価格
※人気商品のため早期完売の可能性あり
■パクとモグスイーツショップ 楽天市場店
■パクとモグスイーツショップ Yahoo!店