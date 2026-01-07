【DEAN & DELUCA】ぶどうの果皮で染めた限定バッグ(全3色)登場、ワインの副産物が美しい色に

食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」は1月13日、葡萄の果皮を使って染め上げた数量限定のショッピングバッグを発売する。カラーは全3色。価格は税込5,280円で、なくなり次第終了となる。

DEAN & DELUCA「天然染めショッピングバッグ葡萄」全3色

〈オンラインと一部マーケット店舗で展開〉

販売は、DEAN & DELUCAのオンラインストアと、マーケット店舗（六本木、品川、有楽町、名古屋、京都、福岡）で実施される。オンラインストアでは1月13日11時から販売開始。店舗では各店の営業開始時間から販売される。いずれも予約や取り置きは不可。

〈葡萄の果皮で染め上げる世界にひとつのバッグ〉

今回登場する「天然染めショッピングバッグ 葡萄」は、本来廃棄されるはずだった北海道産の天然素材を活用する天然染めプロジェクト「BetulaN（ベチュラン）」との取り組みから生まれたアイテム。DEAN & DELUCAの自然素材で染めるコレクションとしては第3弾となる。

バッグを染めるのに使用するのは、北海道のワイナリーでワインづくりを終えた葡萄の果皮。果皮をワイナリーから受け取り、皮と茎を手作業で選別・乾燥させたのち、染料を作る。染色は職人が10枚ずつ丁寧に手作業で行い、自然素材ならではの奥行きある色合いに仕上げている。

ワインづくりを終えた葡萄の果皮を利用

染色は職人が10枚ずつ手作業で行う

カラーは「グリーン」「グレー」「ベージュ」の3色展開。ぶどうの品種によって変化する染液の色合いや、銅・鉄を使った媒染の違いによって生まれる色合いで、一つひとつ異なる表情を楽しめるのが特長だ。

バッグは、使い込むほどに風合いが増すコットン素材を使用。使わないときはコンパクトに折りたためるため、日常使いはもちろん、旅先でのサブバッグとしてもおすすめだという。

DEAN & DELUCA「天然染めショッピングバッグ葡萄」全3色

DEAN & DELUCA「天然染めショッピングバッグ葡萄」