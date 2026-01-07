モデルのｅｍｍａが７日に自身のインスタグラムを更新し、韓国の事務所に所属することを報告した。

「ご報告です。この度韓国の事務所ＧＯＳＴ ＡＧＥＮＣＹ Ｋｏｒｅａに所属しました事をご報告いたします」とつづり、「モデルの仕事を始めてから１３年。新しく韓国での活動が出来ることが本当に楽しみです。まだまだ未熟ではありますが、皆様よろしくお願いいたします」とメッセージ。

「そして日本でのお仕事は今まで通り変わらずに続けていきます。新たに色々な事に挑戦していきます。改めてよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

ｅｍｍａは昨年１２月１１日、ＳＮＳで「私ごとではありますが、この度１２年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と発表。

「１８歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました」と感謝し、「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います」と記していた。