7台目の展示モデルの正体は？

「東京オートサロン2026」スバルブースイメージ。センターにあるモデルがサプライズ発表される1台だと思われる。

スバルはユーザーにとって「Different」な存在としてあり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤にしながら、走る愉しさを表現する「パフォーマンス シーン」と、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「アドベンチャー シーン」というふたつのシーンを際立たせ、顧客との絆や共感をさらに深めていくことを目指している。

東京オートサロン2026のスバル/STIブースでは、レヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ 2026参戦車両や、スーパーGT2026参戦車両、全日本ラリー選手権2026参戦車両を展示し、スバルの「パフォーマンス シーン」を際立たせる。

公開された同ショーのブースイメージ写真には、ベールに包まれたモデルが写っており、ここで紹介するモデル以外にも発表されるモデルが存在していることをうかがわせる。

スバル・レヴォーグSTIスポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス｜Subaru Levorg STI Sport R-Black Limited II STI Performance

レヴォーグSTI スポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス

レヴォーグの「STIスポーツEX」グレードをベースに、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調している。

インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ製フロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様に。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。

スバルWRX S4 STIスポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス｜Subaru WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance

WRX S4 STI スポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス

WRX S4の「STI スポーツR EX」グレードをベースに、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、ヘッドライト、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調している。

インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ製フロントシート、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様となっている。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。

そして、果たしてこれが噂のWRX S4のMT仕様なのか。スバル公式Xでは意味深な動画も公開されている。



Coming soon pic.twitter.com/Vh0fMWPPWs

- 株式会社ＳＵＢＡＲＵ (@SUBARU_CORP) December29, 2025

インプレッサST-H STI パフォーマンス・エディション プラスパッケージ装着車

スポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えたインプレッサの「ST-H」グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。

スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めた1台だ。

「東京オートサロン2026」スバル出展車両

・レヴォーグSTI スポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス

・WRX S4 STI スポーツRブラックリミテッドII STIパフォーマンス

・インプレッサST-H STIパフォーマンス エディションプラスパッケージ装着車

・スーパー耐久シリーズ2026新参戦車

・スバルBRZ GT300 2026

・スバルWRX VBH全日本ラリー参戦車

なお、公開されたブースイメージ画像では7台の車両を確認できるが、正式発表されているのは上記の6台のみ。中央でベールに覆われた1台は、サプライズとして披露される7台目と見てよさそうだ。その正体が何なのか、期待は高まるばかりだ。

スバル「東京オートサロン2026」特設サイト

https://www.subaru.jp/tas/

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/