JUDYDOLLマスカラ新作登場。羽のように伸びるハネコームまつ毛

中国コスメブランドJUDYDOLLから、毎日のアイメイクをアップデートしてくれる新作マスカラが登場します。目元の印象を左右するまつ毛だからこそ、仕上がりの美しさと使いやすさは妥協したくないもの。今回発売される「ハネコームマスカラ」は、ナチュラルさと存在感を両立した仕上がりが魅力。さっと塗るだけで、軽やかに目力を引き出してくれる一本です♡

新構造ブラシで理想のまつ毛に

最大の特長は、ハネコームとコイルブラシを組み合わせた新構造。羽を広げたようなカーブのハネコームは、長さが異なる3列72本のコームがまつ毛を一本一本キャッチし、上下左右にムラなく塗布できます。

重ね塗りにはコイルブラシを使うことで、根元から均一にコーティングされ、自然なロングから濃密なカールまで思いのまま。ダマになりにくく、本物まつげ*のような仕上がりを演出します。

*メイクアップ効果による

アルマーニ ビューティの新作リップ誕生♡薄膜密着のマグネットルージュ

メイクしながらまつ毛ケア

ハネコームマスカラは、見た目の美しさだけでなく、毎日のまつ毛ケアにも配慮。

ツバキ種子油、スクワラン、ミロタムヌスフラベリフォリア葉／茎エキスの3種のケア成分を配合し、ツヤとしなやかさをプラスします。

さらにウォータープルーフ処方で、2重フィルムがまつ毛を包み込み、にじみや崩れを防止。朝の可愛さを長時間キープしてくれます。

*ツバキ種子油、スクワラン、ミロタムヌスフラベリフォリア葉／茎エキス（全てスキンコンディショニング成分）

*層1：トリメチルシロキシケイ酸、層2：（エチレン／プロピレン／スチレン）コポリマー、（ブチレン／エチレン／スチレン）コポリマー（全て皮膜形成成分）

選べる2色のカラーバリエーション

価格：1,430円

カラーは全2色展開。01メロウブラックは、つばさのようにパッチリとしたまつ毛を演出し、存在感のあるまなざしに。02メロウブラウンは、羽根のように軽やかでナチュラルな仕上がりが特長。

優しい雰囲気の中に、さりげない目力をプラスします。シーンや気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

カラー展開：全2色（01メロウブラック／02メロウブラウン）

※一部店舗を除く。

※店舗によりお取り扱いが異なります。

※予告なくお取り扱いを終了する場合がございます。

毎日の目元に、羽のような軽さを

JUDYDOLLのハネコームマスカラは、ロングもカールも欲張りたい大人女性にぴったりの一本。新構造ブラシによる仕上がりの美しさと、まつ毛を労わる処方で、毎日のメイク時間がもっと心地よくなります。

先行発売やオンライン販売も順次スタートするので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡