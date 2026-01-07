来月６日のミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まで１か月となり、大会の装飾に彩られた開催地では五輪ムードが高まってきた。

遅れている競技場周辺の整備や公共交通機関に関する情報発信方法の改善など、詰めの作業が急ピッチで進んでいる。（イタリア北部ミラノ 倉茂由美子、写真も）

ミラノ中心部の観光名所ドゥオーモ（大聖堂）前の広場は４日、新年の休暇を過ごす市民や観光客でごった返していた。大会公式グッズの販売店やスポンサー企業の出展ブースが五輪への期待感をいざなう。

近くの通りでは、スピードスケートやスキージャンプの動きをかたどったイルミネーションが行き交う人たちの頭上で輝く。「いよいよ五輪が始まるという雰囲気を感じる」。北部ボローニャから家族と訪れていた会社員ダニエレ・ベルガリさん（３９）はそう声を弾ませた。

大会組織委員会は開催地の「持続可能性」をテーマに掲げる。各競技会場は基本的に既存の施設を活用する方針で、新たに建設されるアリーナはミラノの「サンタジュリア・アイスホッケーアリーナ」だけだ。最近ようやく完成にこぎ着け、９日にテストイベントが行われる見込みだ。

交通・宿泊、なお課題

ただ、課題は山積している。アリーナ周辺の整備工事は追いついておらず、３日の休日もクレーン車が稼働していた。地元のタクシー運転手セルジオ・トライナさん（６２）は「ギリギリで力を発揮するのがイタリア人。何とか間に合わせてほしい」と祈るように話した。

アリーナ前には路面電車の駅を設置する計画だったが、開通は見通せない。大会関係者は「観客は主にシャトルバスを利用することになるだろう」と漏らした。

ミラノに限らず、公共交通機関の利便性の確保はかねて課題と指摘されてきた。大会はミラノのほか、オーストリア国境付近の山岳地域にあるコルティナダンペッツォなど伊国内計４か所の会場群での開催。山あいへの移動には列車やバスの乗り継ぎが必要だ。山道での渋滞も懸念される。

ＳＮＳでは移動手段に関する情報を求める声が広がっており、大会組織委のイレーネ・マルカット氏は取材に「必要な情報を早急に提供したい」と語った。

国内外から募る計約１万８０００人の大会運営ボランティアは、ようやく登録メンバーがほぼ固まった。大会期間中のホテルや民泊の宿泊費が２〜３倍に高騰し、宿泊費を自前で賄えず辞退するボランティア応募者が相次いでいた。