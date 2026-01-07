NHKは7日、仲野太賀主演で、豊臣秀吉と弟秀長を描く大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第6弾キャストを発表し、軍師竹中半兵衛役は菅田将暉（32）に決まった。織田家の面々や、織田信長を取り巻く新たな家臣を発表し、森蘭丸は歌舞伎俳優市川團子（21）で、大河初出演になる。

信長の弟織田信勝は中沢元紀（25）、信勝の長男織田信澄は、緒形直人・仙道敦子夫妻の長男緒形敦（29）、浅野長吉（後の長政）は大地伸永（24）が演じる。3人とも大河初出演で、同局を通じてコメントを寄せた。

中沢元紀 （出演オファーに）朝ドラと同じく、大河ドラマへの出演は一つの大きな目標だったのでお話をいただいた時は胸が高鳴りました。

初めての時代劇。また新たな挑戦をできる嬉うれしさとワクワクで震えたのを覚えています。

（演じる上での思いには）僕が役者を志したきっかけである小栗旬さんとの初共演、しかも弟である信勝を演じさせていただける嬉うれしさを噛み締めながらも、身が引き締まる思いでした。

いつもお世話になっている小栗さんへの恩返しの気持ちで、全力で挑みました。

緒形敦 （出演オファーに）役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉しかったです。

また織田信長の甥で明智光秀の娘婿という重要な役を頂けてとても光栄です。

（演じる上で）信澄の奥底にあったであろう細かな心情を汲み取り、丁寧に演じていきたいと思います。

大地伸永 （出演オファーに）「光栄だ」という気持ちと同時に、大きな責任を感じました。ただ、長吉という人物の持つ人間味や葛藤、時代の中で懸命に生きた姿に触れるうちに、「ぜひ挑戦したい」という思いが強くなりました。この役を通して、彼の生き様を自分なりに丁寧に表現できたらと思います。

（演じる上で）素晴らしい方々に囲まれて、引き締まる思いと同時に、ワクワクが止まらない日々を過ごさせて頂いてます！

皆様が凄くクリエイティブなので、助けられてばかりですが、役と共に成長出来るよう頑張ります！