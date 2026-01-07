異端のちいさなスポーツカーに反響集まる

クルマ好きにとって「小さくても心が躍る存在」は特別な意味を持ちます。

日常の足でありながら、ハンドルを握った瞬間に非日常へと誘ってくれる。そんな役割を担ってきたモデルの一つが、ダイハツの軽オープンスポーツ「コペン」でした。

【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ斬新「ちいさなスポーツカー」です！（30枚以上）

その系譜が今、大きな転換点を迎えようとしています。

2025年秋に行われた「ジャパンモビリティショー2025」で、ダイハツは「K-OPEN」というコンセプトカーを公開しました。

会場で目にしたその姿は、従来の軽オープンカーのイメージを良い意味で裏切るもので、未来志向のデザインと軽快さを感じさせるプロポーションが強い印象を残しました。

単なるショーモデルではなく、次の時代に向けた意思表明のように受け取った来場者も少なくなかったようです。

背景には、長年親しまれてきた現行コペンの存在があります。ダイハツは2025年9月末、コペンの生産を2026年8月で終了することを正式に発表しました。

環境規制の厳格化や電動化への流れが急速に進む中で、軽自動車という枠組みの中でガソリンスポーツを維持する難しさは年々高まっており、今回の決断は時代の流れを象徴するものとも言えるでしょう。

それでも、2002年の登場以来、コペンが多くのファンに愛されてきた事実は変わりません。

電動開閉式ルーフを備えた軽自動車という独自性、可愛らしさと走りの楽しさを両立させたキャラクターは、他に代えがたい魅力でした。

限られた軽規格の中で「特別な一台」を作り上げようとする姿勢は、国産オープンカーの象徴として記憶されています。

その挑戦的な精神を語るうえで欠かせないのが、数々のコンセプトモデルの存在です。中でも2005年の東京モーターショーに登場した「コペンZZ」は、今なお語り草となっています。

全幅1600mmというワイドなボディに、張り出したフェンダーと低い車高。軽自動車という前提をあえて無視したかのような造形は、多くの来場者に衝撃を与えました。

さらに驚かされたのは中身でした。1.5リッター直列4気筒エンジンを搭載し、109馬力を発揮するというスペックは、当時のコペンとは別物と言えるものでした。

市販化には至りませんでしたが、「もし出ていたら」という想像を掻き立てる存在であり、コペンが単なる可愛い軽ではなく、挑戦を続ける実験的なモデルだったことを強く印象づけました。

現行モデルの終幕が近づく一方で、ダイハツは2026年春以降、全国でファン向けイベントを予定しています。

そこではコペンの歩みを振り返ると同時に、K-OPENが示した未来像にも注目が集まることでしょう。時代が変わっても、走る楽しさを追求する精神そのものが消えるわけではありません。

実際、ネット上でもさまざまな声が見られます。「馬力大幅アップで楽しそう」「内装の高級感スゴイな」「専用のワイドボディがカッコイイ」「ぜひ市販してほしい」「ZZみたいな挑戦作がまた見たいなあ」といった意見が飛び交い、多くの人の心にコペンが深く刻まれていることが伝わってきます。

これから先、その想いがどのような形で受け継がれていくのか、注目していきたいところです。