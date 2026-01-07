◆バレーボール・全日本高校選手権 東九州龍谷2―0東京都市大塩尻（7日、東京体育館）

春高バレーの女子2回戦が行われ、６大会ぶりの優勝を目指す東九州龍谷（大分）が東京都市大塩尻（長野）を2―0（25―12、28―26）で破り3回戦に進んだ。3回戦では旭川実（北海道）―奈良文化の勝者と対戦する。

第1セット（S）は主将の藤粼愛梨（3年）や鎌倉詩織（2年）が得点を量産。高さのあるブロックも効果的でペースをつかみ、エースの忠願寺莉桜（同）も要所で豪快なスパイクで得点を挙げるなど、終始優位を保って先取に成功した。

第2Sは吉村はぐみ（同）のサービスエースなどで先行。互いに得点を奪い合う展開になるも僅差のリードを保ちながら試合終盤には追いつかれるなど苦戦を強いられたが、最後は28―26で振り切った。

8強入りした前回大会で1年生ながら活躍を示し、昨夏の「2025女子U19（19歳以下）世界選手権大会」でも得点源となった忠願寺が今大会もエースとしてチームをけん引する。昨夏の全国総体では8強、秋の国民スポーツ大会（国スポ）は3位。チームのスローガンとして定めた「絶対全国制覇」を春高で達成すべくまた前進した。