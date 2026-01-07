藤田さいきが2026年の初釣りへ 大漁の釣果に「春から縁起が良いですね〜」
藤田さいきが自身のインスタグラムを更新。新年の挨拶に続いて「昨日ゴルフの初打ちを行いましたが、今日は2026年初釣りに行ってきました」と楽しさにあふれた長文で投稿した。
【写真】ワラサ、シマアジ、マハタ… 最高の釣果に大満足の藤田さいき御一行
同行したのは「私の尊敬するアングラーであり、世界のエギングマイスター」の川上英佑氏、釣具メーカーYAMARIAの夏目氏と松本氏、釣り好きのご主人だったと紹介。ちなみに「エギング」とは、エギ（餌木）と呼ばれるルアーを使ってイカを狙う釣りのこと。川上氏は海釣りブランドYAMASHITAのプロスタッフとして、日本だけではなく世界各国でもセミナーを開催している第一人者だ。一行は相模湾にある海上釣堀「みうら海王」へ。船に乗り10分ほどで到着。防波堤で囲まれた湾内で風の影響も少なく、快適に過ごすことができたという。ここから釣りの話しになるのだが、藤田は詳しく楽しそうに記述。生簀の中には釣り餌を食べてしまう厄介な存在のアイゴがたくさんいて、その対策に苦心したこと。5種類以上の餌を用意して、時間帯に応じてふさわしい餌を探り当てることの大切さ。アイゴの大軍を避けて狙いのマハタ、ヒラメ、タイなどがいる海底近くまで餌を落とすための工夫、などなど。それでも「うーん...難しいです」と苦戦を強いられた様子だ。ここで餌のイワシの付け方を川上氏から教わり再度、仕掛けを投入。「するとすぐにアタリがあり、ウキが一気に沈み込みました!! 素早くアワせると、一瞬で分かる強くパワフルな引き...そうです、良型の青物が掛かりました!!」と待ちに待った瞬間が訪れた。ついに「丸々とした立派なワラサ」を釣り上げると「感無量です」「最も釣りたかった本命が釣れてくれました」と感激していた。これに勢いづいたのか、その後は「真鯛が連発」「川上さんのアドバイスを一緒に聞いていた主人が真鯛、大鯛、マハタ、シマアジと次々に高級魚をGET」「川上さん達も流石の腕前」で大漁となった。「一時はどうなるかと思いましたが、しっかりと釣果を残せて一安心です」「夜には早速釣りたてのお魚をいただきましたが、美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまいました」「海の恵みに感謝です」と楽しかった一日を振り返った。投稿では大きなワラサを嬉しそうに見せる藤田と川上氏の2ショットや一生懸命に仕掛けづくりをする藤田、そして大量の釣果を並べた記念写真などを公開した。投稿を見たファンも「最高の1年のスタートですね！」「春から縁起が良いですね〜」「過去一の釣り情報じゃないでしょうか」「釣り雑誌で連載を持てるのでは」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
稲見萌寧は年中無休！「大晦日も元旦も、いつもと変わらず練習場へ」 元賞金女王が復活に向けて歩みを進める
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「仲良し姉妹みたい」馬場咲希が吉田優利と浅草散策！ プライベート感あふれる仲良しオフショットが話題
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！
【写真】ワラサ、シマアジ、マハタ… 最高の釣果に大満足の藤田さいき御一行
同行したのは「私の尊敬するアングラーであり、世界のエギングマイスター」の川上英佑氏、釣具メーカーYAMARIAの夏目氏と松本氏、釣り好きのご主人だったと紹介。ちなみに「エギング」とは、エギ（餌木）と呼ばれるルアーを使ってイカを狙う釣りのこと。川上氏は海釣りブランドYAMASHITAのプロスタッフとして、日本だけではなく世界各国でもセミナーを開催している第一人者だ。一行は相模湾にある海上釣堀「みうら海王」へ。船に乗り10分ほどで到着。防波堤で囲まれた湾内で風の影響も少なく、快適に過ごすことができたという。ここから釣りの話しになるのだが、藤田は詳しく楽しそうに記述。生簀の中には釣り餌を食べてしまう厄介な存在のアイゴがたくさんいて、その対策に苦心したこと。5種類以上の餌を用意して、時間帯に応じてふさわしい餌を探り当てることの大切さ。アイゴの大軍を避けて狙いのマハタ、ヒラメ、タイなどがいる海底近くまで餌を落とすための工夫、などなど。それでも「うーん...難しいです」と苦戦を強いられた様子だ。ここで餌のイワシの付け方を川上氏から教わり再度、仕掛けを投入。「するとすぐにアタリがあり、ウキが一気に沈み込みました!! 素早くアワせると、一瞬で分かる強くパワフルな引き...そうです、良型の青物が掛かりました!!」と待ちに待った瞬間が訪れた。ついに「丸々とした立派なワラサ」を釣り上げると「感無量です」「最も釣りたかった本命が釣れてくれました」と感激していた。これに勢いづいたのか、その後は「真鯛が連発」「川上さんのアドバイスを一緒に聞いていた主人が真鯛、大鯛、マハタ、シマアジと次々に高級魚をGET」「川上さん達も流石の腕前」で大漁となった。「一時はどうなるかと思いましたが、しっかりと釣果を残せて一安心です」「夜には早速釣りたてのお魚をいただきましたが、美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまいました」「海の恵みに感謝です」と楽しかった一日を振り返った。投稿では大きなワラサを嬉しそうに見せる藤田と川上氏の2ショットや一生懸命に仕掛けづくりをする藤田、そして大量の釣果を並べた記念写真などを公開した。投稿を見たファンも「最高の1年のスタートですね！」「春から縁起が良いですね〜」「過去一の釣り情報じゃないでしょうか」「釣り雑誌で連載を持てるのでは」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
稲見萌寧は年中無休！「大晦日も元旦も、いつもと変わらず練習場へ」 元賞金女王が復活に向けて歩みを進める
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「仲良し姉妹みたい」馬場咲希が吉田優利と浅草散策！ プライベート感あふれる仲良しオフショットが話題
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！