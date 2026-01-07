¡ÚGÂçºå¡Û¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Ï»ÏÆ°Æü¤«¤é90Ê¬´Ö¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¡¡9ÂÐ9¤â¼Â»Ü
¡¡GÂçºå¤Ï7Æü¡¢¿áÅÄ»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤Î9ÂÐ9¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌó1»þ´Ö30Ê¬¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£DF»°±º¸¹ÂÀ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤äGK°ì¿¹½ã¤âÊÌÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¡¢PSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ä¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î´ÆÆÄ»ØÆ³Îò¤Ï¤Ê¤¯¡¢GÂçºå¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï12Æü¤«¤é²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£Ä®ÅÄ¤ä¾ÅÆî¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¡¢2·î7Æü¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×³«Ëë¡¦CÂçºåÀï¤Ø¸þ¤«¤¦¡£