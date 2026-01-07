美空ひばりさん大型特番、波乱万丈の生涯→最新AIで“甦る” 新しい学校のリーダーズとコラボ、息子・加藤和也氏も【見どころ＆楽曲一覧】
BS日テレに、7日と8日に開局25周年大型特別企画『令和に甦る美空ひばり〜今日の我に明日は勝つ〜』（後8：00〜9：54）を放送する。
【動画】「お久しぶりです」美空ひばりさんが最新AI技術でよみがった姿
同番組では、華やかな歌手人生の裏で多くの挫折や困難と闘い続けた美空ひばりさんの波乱万丈の生涯を、当時の貴重映像や証言、数々の名曲とともに振り返る。少女時代に受けたバッシング、公演中の塩酸事件、小林旭との離婚、最愛の家族との死別、病いとの壮絶な闘い…。
そして注目は、最新AI技術を駆使した“バーチャル美空ひばり”の登場。新しい学校のリーダーズと「真赤な太陽」、市川由紀乃・三山ひろし・“美空ひばり博士”梅谷心愛と「川の流れのように」をコラボ。さらに息子・加藤和也氏に思い出話を語ったり、伝説の不死鳥コンサート後に書かれた闘病日記を朗読する。
和也氏は「こうした技術で新しいことが生み出せるという時代になって、うちのお袋（美空ひばり）は、新しいことをやるのが大好きな人だったので、せっかくこういう技術があるわけですから、何かもう一つ美空ひばりとしての新しいチャレンジをさせてもらえたらとの想いで参加させていただいてます」と語る。
■『令和に甦る美空ひばり〜今日の我に明日は勝つ〜』
BS日テレ／BS日テレ4K
第一夜 1月7日（水）午後8時〜9時54分
第二夜 1月8日（木）午後8時〜9時54分
第一夜の主な楽曲
「悲しき口笛」 美空ひばり
「東京キッド」 美空ひばり
「港町十三番地」 市川由紀乃・三山ひろし・梅谷心愛
「リンゴ追分」 五木ひろし
「悲しい酒」 美空ひばり
「哀愁波止場」 市川由紀乃
「柔」 三山ひろし
「車屋さん」 梅谷心愛
「芸道一代」 美空ひばり
「ひとすじの道」 美空ひばり
「真赤な太陽」 バーチャル美空ひばり・新しい学校のリーダーズ
「人生一路」 市川由紀乃・梅谷心愛
第二夜の主な楽曲
「おまえに惚れた」 市川由紀乃・三山ひろし
「芸道一代」 三山ひろし
「東京キッド」 梅谷心愛
「恋人よ我に帰れ LOVER, COME BACK TO ME」 美空ひばり
「愛燦燦」 美空ひばり
「みだれ髪」 美空ひばり
「終りなき旅」 美空ひばり/市川由紀乃
「人生一路」 美空ひばり
「歌は我が命」 美空ひばり
「川の流れのように」 バーチャル美空ひばり・市川由紀乃・三山ひろし・梅谷心愛
■新しい学校リーダーズ コメント
――美空ひばりの印象は？
SUZUKA「美空ひばりさんという存在に出会って、本当にたくさんのインスピレーションをいただきましたし、美空ひばりさんの歌声からの母性にたくさん抱きしめらました。偉大なる母というか、力強い歴史に残るリーダーというか、そういうイメージがあります」
――今回のコラボの意気込みは？
MIZYU「この『真赤な太陽』と美空ひばりさんにリスペクトを込めて。パフォーマンスを作ってきましたので、全力で表現できたらと思います」
SUZUKA「真っ赤に燃えたいと思います」
――今回のコラボの見どころは？
RIN「赤いセーラー服を身につけて、至る所で太陽を表現させていただいております」
KANON「すべてが見どころでございます」
■番組制作チームからのコメント
この度、私たちは番組において、AI技術を活用した『バーチャル美空ひばり』を起用させていただく運びとなりました。
本プロジェクトは、1年以上にわたり、ひばりプロダクション様にご賛同いただき、さらにはタッグを組み、私たち制作チームと一体となって企画・推進してきたものです。
最先端のAI技術によってこの映像化を実現いたしましたが、当時の『美空ひばり』の再現については、現在の技術ではまだ及ばない点はございます。
しかし、私たちは、新しいエンターテインメントを創出するという強い思いのもと、コメント、表情、動作など、あらゆる要素に対し最大限の努力と深い敬意をもって再現に取り組みました。
皆様には、この未来に向けた取り組みを温かい目で見守り、応援いただけますと幸いです。
