松井珠理奈、辻本達規の呼び方は「たつ」 互いの愛称明かす 辻本はデレデレ「ここが一番恥ずかしい」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行い、お互いの呼び方をそれぞれ明かした。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
松井は「なんて呼んだ方がいいかを聞くと、『たつ』って呼んでと言われたのでそう呼んでいる」と明かした。これに辻本は照れ笑い。
同じBOYS AND MENの本田剛文が司会を務めていただけに、「強いて言うなら家族が呼んでいる『たつ』かなって言っただけだから」と慌てて弁解。「ここが（会見の中で）一番恥ずかしい」とデレデレだった。
一方の辻本は松井を「じゅりちゃん」と呼んでいることを明かしていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
