【「パンダコパンダ」新商品4種】 1月10日 発売 価格：1,320円～

ベネリックは、同社が運営する全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、アニメーション映画「パンダコパンダ」の新商品を1月10日より販売する。

今回販売されるのは、パパンダたちとサーカス団から逃げ出した「トラちゃん」との出会いが印象的な話「パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻」から着想を得たデザインの「パンダコパンダ」の新商品4種。

「パンダコパンダ トラちゃんクッキー 箸置き」は、作中でパンちゃんがトラちゃんへプレゼントしたクッキーがモチーフとなっており、本物のクッキーのようなザラザラとした質感と、ひとつひとつ異なる焼き色のような彩色を楽しめる。

また、レトロでポップなデザインの「大判ハンカチ」や赤と白のストライプの生地でサーカスのテントを表現した「ポーチ」など、普段使いにぴったりの商品がそろっている。

さらに、カラートートバッグにパンダコパンダの新デザインが登場。鮮やかなブルーの生地に大きなパパンダのデザインが目を引き、モコモコとした立体感を楽しめるサガラ刺しゅうが施されている。

「パンダコパンダ」新商品4種

パンダコパンダ トラちゃんクッキー 箸置き

価格：1,320円

サイズ：60×27×7mm（横×縦×厚み）

素材：磁器

お箸だけでなくカトラリー類置きとしても使用可能。そのまま部屋に飾って楽しむこともできる。

※彩色に個体差があります。食べられません。

パンダコパンダ 大判ハンカチ 雨ふりサーカス

価格：1,320円

サイズ：530×530mm（横×縦）

素材：綿100%

生地の端を赤色の糸で縁取ったメロー巻きと、あたたかな色合いがノスタルジックな印象を与える大判ハンカチ。全体にサーカスで使用する道具やトラちゃんクッキーなどのアイコンを散りばめ、四隅にはミミ子、パパンダ、パンちゃん、トラちゃんがサーカスの一芸を披露し、中心にはサーカスの動物たちも汽車に乗っているポップなデザインに仕上げられている。

パンダコパンダ ポーチ 雨ふりサーカス

価格：3,520円

サイズ：160×160×45mm（幅×高さ×奥行）

素材：綿・ポリエステル・レーヨン

サーカスのテントをイメージしたデザインのラウンド型ポーチ。表面は本体のネイビーの生地の上にストライプの布を上から左右に留めてサーカスのテントを表現し、中央にサーカスの芸を披露するパパンダの刺しゅうをあしらっている。裏面は逆立ちをするパンちゃんと、尻尾で立つトラちゃんをデザインした織りネームを配置。ファスナーの引手は赤いリボン仕上げになっている。

パンダコパンダ カラートートバッグ 雨ふりサーカス

価格：4,400円

サイズ：320×380×130mm（幅×高さ×奥行）

素材：本体／綿100%、ポケット内張り／ポリエステル100%

鮮やかなブルーの生地にパパンダ、パンちゃん、トラちゃんをデザインしたトートバッグ。刺しゅうした英語の作品名には汽車が隠れていたり、パパンダはサガラ刺しゅうで、もこもことした触り心地になっていたりと遊び心のあるデザインが特長。

マチ付きのA4サイズの書類やクリアファイルなどが入るサイズで、外側のデザイン部分に大きめのポケット、内側にはハンカチや小物が入る大きさのポケットも付いている。

(C)TMS