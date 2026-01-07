【松井珠理奈＆ボイメン辻本達規結婚会見】プロポーズの言葉・シチュエーション明かす 11月26日の理由も告白
【モデルプレス＝2026/01/07】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）と元SKE48の松井珠理奈（28）が1月7日、都内にて結婚会見を行った。プロポーズの言葉を明かした。
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、薬指に指輪キラリ
11月26日、“いいふろの日”に辻本からプロポーズ。辻本は「サウナがすごく好きで、サウナも『健康にいいよ』『リフレッシュになるよ』って勧めて、サウナも好きになってくれて、2人で温泉、サウナ旅行に行くことも多かったので、2人の大好きな“いいふろの日”」とこの日にした理由を説明。プロポーズのシチュエーションは、「東海エリアのすごく有名な場所。紅葉の綺麗な場所」と伝え、プロポーズの言葉は「結婚してください」。「ちょうど秋だったので、2人で紅葉を見に行って、そこでシンプルにストレートに言いました」と明かした。
松井は「正直あまり覚えてないぐらい嬉しくて、飾らないところがすごい素敵なところで、本当にシンプルにストレートに伝えてくれました。嬉しかった」と打ち明けた。
さらに結婚の決め手を聞かれると、辻本は松井に対し、当初のわがままな印象があった中で「もちろんわがままな一面もあるはあるんですけど、それよりもすごく一生懸命で、器用な一面もあるんですけど、すごく不器用な生き方をしてるなって」と告白。「僕自身はもう少し彼女のいいところとか、健気な姿を一生かけて伝えていきたい。今思い返してみると、そういう気持ちがすごく強くて、恋人でもあるんですけど、お兄ちゃんのような思いもまだ残ってる」と伝えると、松井は「グループ時代は、結構引っ張っていかなきゃいけない立場になることが多くて。でも、それが得意だったかと言われると、そうではなく、大人ぶっていたところがあったんですけど、（辻本が）リードしてくれるので、人生の先輩でもあるんですけど、頼りがいがあるところで、すごく素でいられるのを感じていて」と辻本の良さを並べ「生活力もすごく高い部分が頼もしいなって思います」と家電選びなどで感じた頼もしさも語った。なお、司会進行はボイメンの本田剛文が務めた。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
1991年5月7日生まれ。2010年に結成されたBOYS AND MENのグループとして活躍。近年は岐阜県羽島市アンバサダーや、アサヒビール・中日ドラゴンズ応援アンバサダーにも就任するなど、幅広く活躍している。
1997年3月8日生まれ。2008年にSKE48に加入し、10月には10thシングル「大声ダイヤモンド」に最年少記録で選抜メンバーとなった。2013年には初のシングル曲単独センターを飾る。2021年にはSKE48を卒業。以降、タレント・アーティストとして活躍の幅を広げている。2024年には独立し、個人での芸能活動を開始している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、薬指に指輪キラリ
◆辻本達規＆松井珠理奈、プロポーズの言葉明かす
11月26日、“いいふろの日”に辻本からプロポーズ。辻本は「サウナがすごく好きで、サウナも『健康にいいよ』『リフレッシュになるよ』って勧めて、サウナも好きになってくれて、2人で温泉、サウナ旅行に行くことも多かったので、2人の大好きな“いいふろの日”」とこの日にした理由を説明。プロポーズのシチュエーションは、「東海エリアのすごく有名な場所。紅葉の綺麗な場所」と伝え、プロポーズの言葉は「結婚してください」。「ちょうど秋だったので、2人で紅葉を見に行って、そこでシンプルにストレートに言いました」と明かした。
さらに結婚の決め手を聞かれると、辻本は松井に対し、当初のわがままな印象があった中で「もちろんわがままな一面もあるはあるんですけど、それよりもすごく一生懸命で、器用な一面もあるんですけど、すごく不器用な生き方をしてるなって」と告白。「僕自身はもう少し彼女のいいところとか、健気な姿を一生かけて伝えていきたい。今思い返してみると、そういう気持ちがすごく強くて、恋人でもあるんですけど、お兄ちゃんのような思いもまだ残ってる」と伝えると、松井は「グループ時代は、結構引っ張っていかなきゃいけない立場になることが多くて。でも、それが得意だったかと言われると、そうではなく、大人ぶっていたところがあったんですけど、（辻本が）リードしてくれるので、人生の先輩でもあるんですけど、頼りがいがあるところで、すごく素でいられるのを感じていて」と辻本の良さを並べ「生活力もすごく高い部分が頼もしいなって思います」と家電選びなどで感じた頼もしさも語った。なお、司会進行はボイメンの本田剛文が務めた。
◆辻本達規＆松井珠理奈が結婚
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
◆辻本達規プロフィール
1991年5月7日生まれ。2010年に結成されたBOYS AND MENのグループとして活躍。近年は岐阜県羽島市アンバサダーや、アサヒビール・中日ドラゴンズ応援アンバサダーにも就任するなど、幅広く活躍している。
◆松井珠理奈プロフィール
1997年3月8日生まれ。2008年にSKE48に加入し、10月には10thシングル「大声ダイヤモンド」に最年少記録で選抜メンバーとなった。2013年には初のシングル曲単独センターを飾る。2021年にはSKE48を卒業。以降、タレント・アーティストとして活躍の幅を広げている。2024年には独立し、個人での芸能活動を開始している。
【Not Sponsored 記事】