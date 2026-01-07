速水もこみち、豪華BBQ料理10品披露「プロの域」「フルコースで凄い」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の速水もこみちが1月5日、自身のInstagramを更新。お正月BBQの料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳俳優「プロの域」BBQで作った本格ピッツァ
速水は「正月BBQ たまにはシンプルに」とつづり、数々の料理を投稿。ハーブとバターとレモンと鯛、シルクロード風唐辛子とクミンのラム串、オニオンスープ、エビマヨコーンピッツァ、炭火焼き煮込みハンバーグ、トモサンカクステーキ、ホタテバター醤油、サーモンちゃんちゃん焼き、牛すじモツ煮込み、焼きおにぎりと計10品の料理名を記し、しっかりと焼色がついた食欲をそそるメニューを公開している。
この投稿に「美味しい間違いなし」「凝ったお料理」「豪華すぎ」「プロの域」「フルコースで凄い」「炭火料理最高の贅沢」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
