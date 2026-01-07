菅田将暉「豊臣兄弟！」で3度目大河ドラマ出演決定 豊臣兄弟が出会う希代の軍師・竹中半兵衛役
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の菅田将暉が、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）に出演することが決定。菅田にとって、今作が大河ドラマ出演3作目となる。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。仲野演じる主人公は天下人の弟・秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん」のほか、ドラマ「半沢直樹」（TBS系）、「下町ロケット」（TBS系）、「陸王」（TBS系）、「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）などを手掛けた八津弘幸氏が務める。
菅田は、戦国時代を代表する名軍師・竹中半兵衛役を演じる。学問に通じ、知略に長けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる。（modelpress編集部）
仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません。豊臣兄弟のように駆け上がっていく彼をこの十数年見てきました。その一つの大きな頂きに竹中半兵衛としてお供出来ること、ありがたき幸せ、です。
現場では毎日エネルギッシュな戦国時代を、喉を枯らしながらみんな演じています。
余談ですが、先日豊臣兄弟の二人と喫茶店でお茶していたら、彼らの声量に静かなジャズがかき消されていました。
戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。
武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います。
「おんな城主 直虎」（2017年）井伊直政役
「鎌倉殿の13人」（2022年）源義経役
◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」
◆菅田将暉「豊臣兄弟！」出演決定
◆菅田将暉コメント
◆大河出演歴
