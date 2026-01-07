沖田愛加アナ、ほっそり美脚際立つタイツコーデ披露「憧れのスタイル」「メガネ似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が1月6日、自身のInstagramを更新。旅行中のコーディネートを披露し、反響が集まっている。
【写真】28歳美人アナ「憧れのスタイル」パーカー×タイツで美脚際立つ
◆沖田愛加アナ、パーカー×タイツで際立つ美脚
年越しを海外で過ごした沖田は「LAでたくさんお買い物できた」とつづり、写真を投稿。ポニーテールでメガネをかけ、白いオーバーサイズのパーカーにほっそりとした脚が際立つグレーのタイツを合わせたカジュアルなスタイルを披露している。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に「憧れのスタイル」「メガネ似合ってる」「可愛すぎる」「いつ見てもお洒落」「パーカー姿格好良い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
