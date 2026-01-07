¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û¡¡·ëº§²ñ¸«¡¡¡Ö°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò¹ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¥Ú¥¢¤Î»þ·×¤Î¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ÄÔËÜ¤µ¤ó¤¬¹ðÇò
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Î·ëº§²ñ¸«¤¬¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤ÏÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢11Ç¯Á°¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é3Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î26Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û¡¡·ëº§²ñ¸«¡¡¡Ö°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò¹ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¥Ú¥¢¤Î»þ·×¤Î¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ÄÔËÜ¤µ¤ó¤¬¹ðÇò
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡ØBOYS AND MEN¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢SKE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤¤Î¤Ë1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î°Î¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢À¼¤¬¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤¬¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤¬¹¥¤¤Ç¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸òºÝ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸µ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾°æ¤µ¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÄÔËÜ¤µ¤ó¤¬¹ðÇò¤·¡¢3Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯11·î26Æü¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤éÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç»þ·×¤ò¥Ú¥¢¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò¹ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤¬ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐOK¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ÌÊÖ»ö¤¬¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤éÂ¨Åú¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö£³¡Á£´»þ´Ö¤·¤Æ¡¢ÆüÉÕ¤¬²ó¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¡×¤È¡¢¸òºÝ¤ò¾µÂú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
