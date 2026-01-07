µð¿Í¡¦Æ£°æ·òæÆ¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÆþÎÀ¡¡Æ´¤ì¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¥°¥Ã¥º»ý»²¡ÖÌîµå¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤¬7Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£¿·¿Í¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÆþÎÀ¤·¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤À¤±¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â½Ð¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¼ã¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¾®³Ø1Ç¯»þ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¥¿¥ª¥ë¡¢ºäËÜ¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò»ý»²¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤ÏÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¹âÂ´Áª¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥Ý¥¹¥È²¬ËÜ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤É¤Ç¤«¤¤Ì´¤â¸ì¤Ã¤¿¡£