騙され不倫にあった経験はありますか？ 独身だと思っていたのに、実は奥さんがいる既婚者だった……。そんな現実を突きつけられたら、人間不信に陥ってしまいますよね。しかしそんな身勝手な人は、別れてからも自分のことしか考えていないようで……？

今回は、元カレを軽蔑した話をご紹介いたします。

やり直すつもりでいる元カレ

「結婚を考えて交際していた相手は、既婚者でした。ずっと私は不倫をしていたことがわかったとき、泣き崩れて自暴自棄になるくらい荒れ果ててしまいました。それくらい彼のことを愛していたし、本気で結婚をしたいと思っていたから。ただ彼は奥さんと離婚して、私と一緒になると言ってくれたけど、ずっと騙されていたわけだからそんな人とこれから先一緒にやっていくなんて絶対に無理。

彼とは別れることになり、電話番号も変えて家も引っ越して、心機一転頑張ろうとしていたら、彼から一通の手紙が届きました。彼に住所は教えていないので、郵便の転送で届いたのですが、その内容がやばかったですね。手紙には『まだ怒ってるの？』『僕は今も君と結婚するつもりだよ！』『俺のことが恋しいんじゃないのかい？』『意地を張るのはよくないから、素直になって俺と一緒になろう！』と書かれていてドン引き……。

心の底から『こいつなに言ってんの？』と思いましたね。すぐに破って捨てましたけど」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 自分のしたことを棚に上げて、よくここまでポジティブな解釈ができますよね。自分の欲のために、人の心を弄ぶのは許せません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。