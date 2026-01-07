八洲電機<3153.T>が続伸している。この日、日立システムズ（東京都品川区）と共同で、カナダに本社を置くクールＩＴシステムズ社製の直接液冷システム（ＤＬＣ）の販売・据え付け・試運転・保守サービスを提供開始すると発表しており、好材料視されている。



ＤＬＣは、電子機器やサーバーの発熱部品を冷却液で直接冷却する技術のこと。今回の日立システムズとの協創では、八洲電機が有するＤＬＣの現場技術力と、日立システムズが有する全国約３００カ所のサービス拠点を活用した２４時間３６５日の保守サポート体制を掛け合わせることで、データセンターにおける高性能サーバーの導入と運用負担の軽減・安定稼働の確保に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS