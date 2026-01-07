「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



７日の東証プライム市場で三菱ＵＦＪが３日ぶりに反落。株価は一時、２６５８円まで買われ上場来高値を更新したが、買い一巡後は売りに押された。植田日銀総裁が５日の全国銀行協会の挨拶で利上げ継続姿勢を示し、市場には利上げペースが速まるとの観測も台頭。６日の債券市場で１０年債利回りは一時２．１３０％と２６年１１カ月ぶりの高水準をつけた。市場では、金利上昇による利ざや拡大観測を背景に銀行株を買う動きが強まっており、三菱ＵＦＪには一段高期待が膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS