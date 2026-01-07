角野隼斗、NHK『インタビュー ここから』にゲスト出演！ピアニスト人生に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ピアニストの角野隼斗が、1月12日7時30分から放送される『インタビュー ここから』に2026年初回ゲストとして登場する。

■数々の迷いや葛藤を乗り越えながら歩んできた角野隼斗

本番組は、NHKのアナウンサーが企画し、様々な分野で活躍する人たちにインタビューをして制作。

東京大学大学院在学中からピアニストとして活動を始め、今やクラシックの常識にとらわれない独特なアレンジや視覚的な演出が国内外で絶大な人気を集めている角野隼斗。2025年11月に横浜で開催した公演では、1万8,000枚あまりのチケットが完売。「屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。チャンネル登録者数150万を超えるピアノ演奏動画配信者“Cateen かてぃん”としての活動も知られている。

数々の迷いや葛藤を乗り越えながら歩んできた角野。東京大学へ進み将来に迷った学生時代、若手ピアニストの登竜門・ショパン国際ピアノコンクールへの挑戦から得たもの、“唯一の音楽”を求めたニューヨーク移住、“音楽の殿堂”カーネギーホールでの公演。これまでの活動で感じてきた思い、そして、これからの活動…。角野のピアニスト人生に迫る23分となる。

企画を提案し、聞き手を務めたのは、林田理沙アナウンサー。キャスターを務める『サタデーウオッチ9』のテーマ曲は角野が作曲・演奏しており、過去にも番組でインタビューをした経験がある。自身も幼少期からピアノ演奏に励んできた林田アナウンサーだからこその視点や共感も。はたして今回はどんなインタビューに…!?

角野隼斗が出演する『インタビュー ここから』は、1月12日7時30分から放送。

