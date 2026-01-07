LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）がInstagramを更新。「年末にしたいこと全部詰め込んだ日」を振り返った。

【写真】宮脇咲良が公開した年末のプライベートショット【写真】タイムズスクエアで年越し特番に登場したLE SSERAFIM①～③

■LE SSERAFIMサクラの極細ウエストが際立つキャミソール姿やラーメン＆ビールで至福の食事ショットを公開

サクラは「買いたかった本を買って 買いたかったカメラを買って ポップコーンをお持ち帰りして ラーメンを食べました」とキャプションに添え、購入したRICOH GRのカメラで撮ったセルフィーなど9枚の写真を公開した。

鏡越しのセルフィー（1、4、5、7枚目）では黒いキャミソール姿で登場し、きめ細やかな肌が美しい肩やデコルテを披露。キュッと引き締まったウエストや、抜群のプロポーションにも目を奪われる。

また3枚目では、積み上がった6冊の本をアップ。カン・ヨンス『求めない練習』や小川哲『言語化するための小説思考』、阿部暁子『カフネ』、ビョルン・ナッティコ・リンデブラッド『私が間違っているかもしれない』など、自己啓発書から小説まで、幅広いラインナップだ。

さらに6枚目はRICOH GRのカメラ、8枚目は一蘭のラーメンのショット。生ビールのジョッキも映り込んでおり、至福の食事タイムを過ごしたことが伝わってくる。

SNSでは「めっちゃ綺麗」「ウエスト細すぎて、合うサイズ存在する？」「ウエストもうないじゃん」「一蘭だ！食べたい」「買った本の投稿してくれるのアツい」「さくちゃんと同じ本読も～！」「知性が溢れ出る本選びのセンス」「GRだぁ、、、プロ写真家みたい！」「カメラに対する感度が高すぎる」「ルルメリーの栞かわいい！」など、サクラが共有した様々な写真へ反響が起こっている。

■ルセラ・サクラ「人生のボーナスステージを見ているかのよう」。NY・タイムズスクエアで年越し

なおLE SSERAFIMは現地時間2025年12月31日、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで行われた年越し特番『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演。現地の観客を前に熱いパフォーマンスを披露した。サクラは別投稿で、長文の日本語で「私が予想していた自分はもう遥かに越えていて、人生のボーナスステージを見ているかのような、そんな体験でした」と振り返っている。