King & Prince、台湾版紅白歌合戦出演決定！「こんなにうれしいことはないです」

King & Princeが、旧正月の大晦日である2月16日に台湾で放送になる『2026超級巨星紅白藝能大賞』に参加することが決定した。

■現地ファンの前でパフォーマンス初披露

通称、台湾版紅白とも言われる本番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組。

King & Princeは2025年、収録という形で同番組に初出演となったが、2026年は台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加予定。現地のファンの前でKing & Princeがパフォーマンスを披露するのは今回が初めてとなる。

1月6日に出演第1弾アーティストとして解禁されたKing & Princeは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画にて、「このたび、ついにふたりで台湾の皆さんに直接お会いできることになりました！ 自分たちから会いに行けるということでこんなにうれしいことはないです。行っちゃいます!! 我們台北小巨蛋見 （ウオ・メン・タイ・ベイ・シャオ・チュー・ダン・ジェン！＝台北アリーナで会いましょう！） 要 來 哦！ （ヤオ・ライ・オ！＝来てね！）」と現地語も交えてコメントを寄せている。

番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送になる他、日本を含む海外からは番組のYouTubeより放送との同時配信にて視聴が可能。

そして今回、番組への出演を記念し、現在、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催中の「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”」が1月31日から2月8日の期間、台北でも開催されることが決定した。会場では、2025年の同番組出演の際にKing & Princeが着用した衣装展示も予定されている。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『STARRING』

■関連リンク

『超級巨星紅白藝能大賞』YouTube チャンネル

ポップアップストア特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/