カネコ種苗 <1376> [東証Ｓ] が1月7日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比31.6％増の5.6億円に拡大し、通期計画の20億円に対する進捗率は5年平均の24.3％を上回る28.4％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の14.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比46.4％減の1.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.6％→0.7％に悪化した。



株探ニュース

