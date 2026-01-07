7日13時現在の日経平均株価は前日比412.69円（-0.79％）安の5万2105.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1001、値下がりは540、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は177.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が82.63円、ＳＢＧ <9984>が45.73円、コナミＧ <9766>が31.75円、ソニーＧ <6758>が25.07円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を53.15円押し上げている。次いでリクルート <6098>が36.30円、ＨＯＹＡ <7741>が15.29円、アステラス <4503>が9.86円、イビデン <4062>が9.16円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、サービス、非鉄金属、海運と続く。値下がり上位には鉱業、その他製品、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分11秒時点



株探ニュース

