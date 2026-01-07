¡ÚMLB¡Û¡ÈËÌ¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿²ÃÆþ¸å¤âÂçÊª³Í¤ê¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤«¡¡¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡õ¥¿¥Ã¥«ー¤âÁªÂò»è¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯8300Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¿·ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö7¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬°ú¤Â³¤¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö²¬ËÜ¤Ï¥¹ー¥Ñー¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÁª¼ê¡×
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢²¬ËÜ²ÃÆþ¸å¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«ーー¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î´ÇÈÄµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë»á¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤â°ú¤Â³¤ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
À¸¤¨È´¤¤Î¥¹¥¿ーÆâÌî¼ê¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈá´ê¤À¤¬¡¢²¬ËÜ²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸½ºß¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¤â¤¦1¿Í³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥«¥â¥È¤Ï¥¹ー¥Ñー¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£²¬ËÜ¤¬ËÜ¿¦¤Î»°ÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÎÝ¤ä³°Ìî¤â¼é¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆâÌî¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÈËÌ¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ä¥¿¥Ã¥«ー¤éÂçÊª³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤â
°ìÊý¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ëµ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬ºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤âÆ±µ¼Ô¤ËÆ±°Õ¡£¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊó½·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥ª¥«¥â¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·ー¥¹Åê¼ê¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹Åê¼ê¤Ë¤âÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë»È¤¨¤ëÍ¾Íµ»ñ¶â¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÂç·¿Êä¶¯¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤È1¤Ä¤À¤±¡£»Ô¾ì¤Ë¥¿¥Ã¥«ー¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÊý¤¬¤³¤Î¥íー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë»á¤È¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ë»á¤È¤¤¤¦µå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î½ÅÄÃµ¼Ô¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÆ°¸þ¡£²¬ËÜ¤Î°ÜÀÒ¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£